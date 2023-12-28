Дмитрий Губерниев оспорил признание Романа Костомарова спортсменом года

Он согласился с мнением, что более логичным было бы награждение экс-фигуриста в номинации "Человек года" или "Преодоление года"

28 декабря 2023, 23:32, ИА Амител

Фото: телеграм-канал "Реальный Губер"

Телеведущий Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале оспорил признание олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова спортсменом года.

В канале спортивный журналист репостнул запись своего коллеги Владимира Иванова. В нем он назвал более логичным награждение экс-фигуриста в номинации "Человек года" или "Преодоление года", а не "Спортсмен года".

"Полностью согласен с автором! Тем более что сам Костомаров удивлен! Сам мне накануне говорил! Мы просто совсем не спортивная страна. Увы. Особенно сегодня", – написал Губерниев.Напомним, что 21 декабря Костомарова назвали спортсменом 2023 года в России согласно результатам опроса ВЦИОМ. Признали его таковым 8% опрошенных граждан РФ.