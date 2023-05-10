Дмитрий Губерниев проведет благотворительные концерты в Барнауле и Бийске
Мероприятия пройдут в рамках всероссийского музыкального благотворительного проекта "Белый пароход"
10 мая 2023, 21:48, ИА Амител
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев проведёт концерт в рамках всероссийского музыкального благотворительного проекта "Белый пароход" в Барнауле и Бийске. Как сообщает "Бийский рабочий", об этом в ходе пресс-конференции заявила глава Минкультуры Елена Безрукова.
"Его руководителем на протяжении многих лет выступает известный оперный певец Николай Диденко, а в крае организатором проекта выступило Алтайское отделение Российского детского фонда", – заявила она.
29 мая на мероприятие съедутся 90 одарённых детей из 24 регионов России. Большинство из них посетят Алтай впервые. 1 июня сводный хор выступит в барнаульской филармонии, а 2 июня – в Городском дворце культуры города Бийска.
Комментарии 0