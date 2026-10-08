Дмитрий Песков назвал ложью некоторые сообщения о ситуации в Иркутской области

Пресс‑секретарь президента призвал ориентироваться на заявления Роспотребнадзора и Анны Поповой

08 октября 2026, 08:36, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскритиковал публикации СМИ об эпидемиологической обстановке в Иркутской области, указав на обилие недостоверных сведений. Он рекомендовал опираться исключительно на официальные данные Роспотребнадзора и заявления его руководителя Анны Поповой, пишет РИА Новости.

"Послушайте, СМИ сообщают очень многое, и большинство того, что сообщает СМИ вокруг этой ситуации — это ложная информация. Ориентируйтесь на информацию Роспотребнадзора, заявления Поповой и заявления ее представителей", — подчеркнул Песков в беседе с журналистами.

Поводом для комментария стал вопрос о предполагаемом диагнозе второго сотрудника Иркутского противочумного института — речь шла о пневмонии неустановленной этиологии.

По данным властей региона, в Приангарье зафиксировано опасное инфекционное заболевание: для сдерживания угрозы реализуется комплекс противоэпидемических мер, а контроль за ситуацией остается максимально жестким.

В рамках реагирования в правительстве Приангарья состоялось внеочередное заседание областной санитарно‑противоэпидемической комиссии, в котором приняла участие глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В Роспотребнадзоре дополнительно прояснили ситуацию вокруг заболевшей сотрудницы противочумного института: анализы не выявили патогенов, связанных с ее профессиональной деятельностью.

У лиц, контактировавших с женщиной, признаков инфекционной патологии также не обнаружено. В ведомстве заверили, что санитарно‑эпидемиологическая обстановка в Иркутской области остается стабильной.