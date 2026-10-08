Дмитрий Песков назвал ложью некоторые сообщения о ситуации в Иркутской области
Пресс‑секретарь президента призвал ориентироваться на заявления Роспотребнадзора и Анны Поповой
08 октября 2026, 08:36, ИА Амител
Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскритиковал публикации СМИ об эпидемиологической обстановке в Иркутской области, указав на обилие недостоверных сведений. Он рекомендовал опираться исключительно на официальные данные Роспотребнадзора и заявления его руководителя Анны Поповой, пишет РИА Новости.
"Послушайте, СМИ сообщают очень многое, и большинство того, что сообщает СМИ вокруг этой ситуации — это ложная информация. Ориентируйтесь на информацию Роспотребнадзора, заявления Поповой и заявления ее представителей", — подчеркнул Песков в беседе с журналистами.
Поводом для комментария стал вопрос о предполагаемом диагнозе второго сотрудника Иркутского противочумного института — речь шла о пневмонии неустановленной этиологии.
По данным властей региона, в Приангарье зафиксировано опасное инфекционное заболевание: для сдерживания угрозы реализуется комплекс противоэпидемических мер, а контроль за ситуацией остается максимально жестким.
В рамках реагирования в правительстве Приангарья состоялось внеочередное заседание областной санитарно‑противоэпидемической комиссии, в котором приняла участие глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В Роспотребнадзоре дополнительно прояснили ситуацию вокруг заболевшей сотрудницы противочумного института: анализы не выявили патогенов, связанных с ее профессиональной деятельностью.
У лиц, контактировавших с женщиной, признаков инфекционной патологии также не обнаружено. В ведомстве заверили, что санитарно‑эпидемиологическая обстановка в Иркутской области остается стабильной.
08:54:08 08-10-2026
"...что сообщает СМИ вокруг этой ситуации — это ложная информация" - сейчас за фейки полетят головы руководителей СМИ !!! :)
09:13:06 08-10-2026
за фейки о фейках.
09:23:48 08-10-2026
Как обычно, все врут, а мы знает правду но не скажем. Официальная позиция прессекретаря
09:39:50 08-10-2026
Гость (09:23:48 08-10-2026) Как обычно, все врут, а мы знает правду но не скажем. Официа...
«Страшно, очень страшно! Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое»
09:45:40 08-10-2026
Гость (09:23:48 08-10-2026) Как обычно, все врут, а мы знает правду но не скажем. Официа... там еще есть " у нас нет такой информации" и "лучше спросить в профильных ведомствах"
09:54:37 08-10-2026
Когда говорят "неясной этиологии", это позор.
Если институт и государство не могут определить возбудителя болезни, значит, ничего не контролируется и нет надежного инструментария
10:01:33 08-10-2026
Гость (09:54:37 08-10-2026) Когда говорят "неясной этиологии", это позор.Если инстит... Вообще удивительно, что не острая сердечная недостаточность причина, настораживает даже
11:24:16 08-10-2026
Как обычно незнайка ни чего не знает.