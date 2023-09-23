Информацию об этом подтвердил сам экс-глава Роскосмоса

23 сентября 2023, 21:00, ИА Амител

Фото: сайт Роскосмоса

Бывший глава "Роскосмоса", руководитель подразделения "Царские волки" Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области.

"Для меня честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии", – написал он в телеграм-канале.

Рогозин покинул пост главы Роскосмоса в июле 2022 года. Он руководил госкорпорацией больше четырех лет. Его место занял вице-премьер по ОПК Юрий Борисов.

В ноябре того же года Рогозин заявил, что возглавил в зоне СВО подразделение "Царские волки", оказывающее военно-техническую поддержку военнослужащим ДНР и ЛНР.

В декабре экс-руководитель Роскосмоса был ранен при обстреле ресторана в Донецке, где он отмечал день рождения.