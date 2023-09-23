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Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области

Информацию об этом подтвердил сам экс-глава Роскосмоса

23 сентября 2023, 21:00, ИА Амител

Фото: сайт Роскосмоса
Фото: сайт Роскосмоса

Бывший глава "Роскосмоса", руководитель подразделения "Царские волки" Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области.

"Для меня честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии", – написал он в телеграм-канале.

Рогозин покинул пост главы Роскосмоса в июле 2022 года. Он руководил госкорпорацией больше четырех лет. Его место занял вице-премьер по ОПК Юрий Борисов. 

В ноябре того же года Рогозин заявил, что возглавил в зоне СВО подразделение "Царские волки", оказывающее военно-техническую поддержку военнослужащим ДНР и ЛНР.

В декабре экс-руководитель Роскосмоса был ранен при обстреле ресторана в Донецке, где он отмечал день рождения.

Политика

Комментарии 10

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Гость

21:18:17 23-09-2023

а запорожская область знает об этом?

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гость

08:42:44 24-09-2023

Гость (21:18:17 23-09-2023) а запорожская область знает об этом?... Зачем,главное за должность зарплату получать

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Гость

00:12:26 24-09-2023

За какие заслуги? За ранение в кабаке ?

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Нет предела

08:09:09 24-09-2023

Удивлению!!!

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Гость

09:25:24 24-09-2023

Повезло запорожцам! Мои соболезнования...

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Гость

09:36:54 24-09-2023

Куда Митю ранили ?

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Ни кто

10:12:16 24-09-2023

Не хочет работать за МРОТ. Доколе это будет продолжаться?

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Гость

10:39:16 24-09-2023

Вот так у нас, за развал и расхитительство - почетная должность

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Гость

12:19:19 24-09-2023

Гость (10:39:16 24-09-2023) Вот так у нас, за развал и расхитительство - почетная должно... Ничего он не развалил. Уже больше 100 безаварийных запусков в Космос. Не то, что раньше.

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Гость

14:24:51 24-09-2023

Гость (10:39:16 24-09-2023) Вот так у нас, за развал и расхитительство - почетная должно... А бывает еще и в придачу - героя России.

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