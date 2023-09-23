Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области
Информацию об этом подтвердил сам экс-глава Роскосмоса
23 сентября 2023, 21:00, ИА Амител
Бывший глава "Роскосмоса", руководитель подразделения "Царские волки" Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области.
"Для меня честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии", – написал он в телеграм-канале.
Рогозин покинул пост главы Роскосмоса в июле 2022 года. Он руководил госкорпорацией больше четырех лет. Его место занял вице-премьер по ОПК Юрий Борисов.
В ноябре того же года Рогозин заявил, что возглавил в зоне СВО подразделение "Царские волки", оказывающее военно-техническую поддержку военнослужащим ДНР и ЛНР.
В декабре экс-руководитель Роскосмоса был ранен при обстреле ресторана в Донецке, где он отмечал день рождения.
21:18:17 23-09-2023
а запорожская область знает об этом?
08:42:44 24-09-2023
Гость (21:18:17 23-09-2023) а запорожская область знает об этом?... Зачем,главное за должность зарплату получать
00:12:26 24-09-2023
За какие заслуги? За ранение в кабаке ?
08:09:09 24-09-2023
Удивлению!!!
09:25:24 24-09-2023
Повезло запорожцам! Мои соболезнования...
09:36:54 24-09-2023
Куда Митю ранили ?
10:12:16 24-09-2023
Не хочет работать за МРОТ. Доколе это будет продолжаться?
10:39:16 24-09-2023
Вот так у нас, за развал и расхитительство - почетная должность
12:19:19 24-09-2023
Гость (10:39:16 24-09-2023) Вот так у нас, за развал и расхитительство - почетная должно... Ничего он не развалил. Уже больше 100 безаварийных запусков в Космос. Не то, что раньше.
14:24:51 24-09-2023
Гость (10:39:16 24-09-2023) Вот так у нас, за развал и расхитительство - почетная должно... А бывает еще и в придачу - героя России.