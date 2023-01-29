До -1 градуса потеплеет в Алтайском крае 29 января

На севере региона и в Барнауле ожидается небольшой снег и слабая метель

29 января 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Тёплая погода будет преобладать в Алтайском крае днём в воскресенье, 29 января, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По данным синоптиков, по краю температура воздуха составит -7...-12 градусов, в предгорьях местами – до -1, а в Барнауле ожидается -8...-10 градусов.

Преимущественно без осадков. По северу днём и вечером в городе ожидается небольшой снег и слабые метели. На дорогах гололедица.

Ветер подует юго-западный, 6-11 м/с, по юго-востоку ожидаются порывы до 17 м/с.