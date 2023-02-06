До -1. О погоде в Алтайском крае 6 февраля

В некоторых районах края возможен туман и небольшой снег

06 февраля 2023, 06:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 6 февраля местами температура воздуха может приблизиться к нулю. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

В регионе термометры покажут -6...-11 градусов, по югу местами до -1. На большей части территории небольшой, по югу местами умеренный снег. В утренние часы в восточных районах местами изморозь, туман. На дорогах гололедица.

Ветер южный, 2-7 м/с.

В Барнауле температура составит -7...-9 градусов. В конце дня небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер южный, 2-7 м/с.