До -12 градусов. О погоде в Алтайском крае 1 января

В отдельных районах небольшой снег

01 января 2025, 06:00, ИА Амител

Следы на снегу / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае днем 1 января ожидается -7...-12 градусов, местами -1...-6. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

"В отдельных районах небольшой снег. Утром местами изморозь, туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с", – говорится в прогнозе.

В Барнауле будет -7...-9 градусов. Преимущественно без осадков. Утром изморозь, возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.