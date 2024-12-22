До -12 градусов похолодает в Алтайском крае 22 декабря

Местами ожидается порывистый ветер

22 декабря 2024, 06:00, ИА Амител

Солнце пробивается сквозь покрытые инеем ветви берез / Фото: amic.ru

Прохладная погода установится в Алтайском крае днем 22 декабря, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю температура воздуха составит -7...-12 градусов.

Преимущественно без осадков, но местами по востоку будет небольшой снег. На дорогах сильная гололедица.

Ветер подует южный, 2-7м/с, местами порывы до 12 м/с.