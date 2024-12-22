До -12 градусов похолодает в Алтайском крае 22 декабря
Местами ожидается порывистый ветер
22 декабря 2024, 06:00, ИА Амител
Солнце пробивается сквозь покрытые инеем ветви берез / Фото: amic.ru
Прохладная погода установится в Алтайском крае днем 22 декабря, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
По краю температура воздуха составит -7...-12 градусов.
Преимущественно без осадков, но местами по востоку будет небольшой снег. На дорогах сильная гололедица.
Ветер подует южный, 2-7м/с, местами порывы до 12 м/с.
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