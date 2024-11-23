До -12, ветер северный. О погоде в Алтайском крае 23 ноября
По югу будет теплее — от -1 до -6 градусов
23 ноября 2024, 06:01, ИА Амител
Рассвет зимой / Фото: unsplash.com / Kyra Kleijnen
От -7 до -12 градусов ожидается в Алтайском крае днем 23 ноября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
По югу будет теплее – от -1 до -6 градусов. День пройдет преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер северный с переходом на юго-западный, 3-8 м/с.
В Барнауле от -8 до -10 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный с переходом на юго-западный, 3-8 м/с.
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