До -12, ветер северный. О погоде в Алтайском крае 23 ноября

По югу будет теплее — от -1 до -6 градусов

23 ноября 2024, 06:01, ИА Амител

Рассвет зимой / Фото: unsplash.com / Kyra Kleijnen

От -7 до -12 градусов ожидается в Алтайском крае днем 23 ноября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

По югу будет теплее – от -1 до -6 градусов. День пройдет преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер северный с переходом на юго-западный, 3-8 м/с.

В Барнауле от -8 до -10 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный с переходом на юго-западный, 3-8 м/с.