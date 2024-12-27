До -13 градусов. О погоде в Алтайском крае 27 декабря

Преимущественно без осадков

27 декабря 2024, 06:00, ИА Амител

Зима / Фото: amic.ru

От -3 до -8 градусов ожидается в Алтайском крае днем 27 декабря. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Местами будет холоднее – до -13 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от -6 до -8 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.