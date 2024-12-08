До -15 градусов и метели. О погоде в Алтайском крае 8 декабря
Местами ожидается порывистый ветер
08 декабря 2024, 06:00, ИА Амител
Зима на Алтае / Фото: amic.ru
В Алтайском крае днем 8 декабря установится морозная погода, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
По краю температура воздуха составит -4...-9 градусов, а местами по западу будет -10...-15. В течение дня при этом начнет холодать. На большей части территории также выпадет небольшой снег, местами слабые метели и гололедица.
Ветер подует северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
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