До -15 градусов и метели. О погоде в Алтайском крае 8 декабря

Местами ожидается порывистый ветер

08 декабря 2024, 06:00, ИА Амител

Зима на Алтае / Фото: amic.ru

В Алтайском крае днем 8 декабря установится морозная погода, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю температура воздуха составит -4...-9 градусов, а местами по западу будет -10...-15. В течение дня при этом начнет холодать. На большей части территории также выпадет небольшой снег, местами слабые метели и гололедица.

Ветер подует северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.