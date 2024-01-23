До -16 градусов. О погоде в Алтайском крае 23 января

День пройдет без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман

23 января 2024, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От -11 до -16 градусов ожидается в Алтайском крае днем 23 января. Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, местами будет теплее – от -5 до -10 градусов.

День пройдет без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. Ветер восточный, 2-7 м/с.

В Барнауле ожидается от -12 до -14 градусов. Без осадков. В утренние часы изморозь. Ветер восточный, 2-7 м/с.