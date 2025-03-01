До -23 градусов похолодает в Алтайском крае в ближайшее время

В отдельных районах и в Барнауле будет небольшой снег

01 марта 2025, 21:05, ИА Амител

Фото: Patrick Schneider / unsplash.com

Морозная погода установится в Алтайском крае в ночь на 2 марта, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха составит -10...-15 градусов, а местами похолодает до -18...-23. В Барнауле ожидается -13...-15 градусов.

В отдельных районах и в Барнауле будет небольшой снег, по югу – преимущественно без осадков. В утренние часы в южных районах при этом возможна изморозь. На дорогах местами гололедица.

Ветер подует юго-западный, 2-7 м/с, местами по краю порывы до 12 м/с.