До -23 градусов похолодает в Алтайском крае в ближайшее время
В отдельных районах и в Барнауле будет небольшой снег
01 марта 2025, 21:05, ИА Амител
Фото: Patrick Schneider / unsplash.com
Морозная погода установится в Алтайском крае в ночь на 2 марта, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Температура воздуха составит -10...-15 градусов, а местами похолодает до -18...-23. В Барнауле ожидается -13...-15 градусов.
В отдельных районах и в Барнауле будет небольшой снег, по югу – преимущественно без осадков. В утренние часы в южных районах при этом возможна изморозь. На дорогах местами гололедица.
Ветер подует юго-западный, 2-7 м/с, местами по краю порывы до 12 м/с.
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19:02:07 02-03-2025
на семинском наверна -23, ага