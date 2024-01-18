До -24. О погоде в Алтайском крае 18 января

По утрам возможен туман

18 января 2024, 06:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае 18 января ожидается морозная погода. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По краю температура воздуха составит -13...-18 градусов, местами -19...-24 градуса. Без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман.

Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от -16 до -18 градусов. Без осадков. В утренние часы местами изморозь, возможен туман.

Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.