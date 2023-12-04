До -38°С. Когда в Алтайском крае затрещат сибирские морозы?

6 декабря температуры будут плюсовыми, а через несколько дней в регионе установится морозная погода

04 декабря 2023, 17:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Спокойная, морозная и преимущественно без осадков погода установится в Алтайском крае в ночь на 5 декабря. Температура воздуха опустится до -9...-14°С, а местами похолодает до -15...-20°С. Но уже днем во вторник Алтайский край вновь окажется во власти западного циклона, который принесет ветер, снег и потепление до -1...-6°С. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

"По юго-западу ветер усилится до 15-20 м/с, может подняться метель. А сутки 6 декабря и в ночь на 7-е регион окажется в зоне прохождения атмосферного фронта западного циклона, центр которого будет смещаться через Алтайский край. Погода перейдет в штормовую: ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а местами они достигнут 25-30 м/с. Ожидаются обильные осадки, а на дорогах сильная гололедица", – сообщила Сырых.

Синоптик отметила, что в ночь на среду ожидается -1...-6°С, а днем температура воздуха повысится до +1...+6 градусов. На фоне потепления в регионе пройдут дожди и мокрый снег. В ночь на четверг в регионе начнется резкое похолодание. К утру столбики термометров опустятся до -11...-16°С, а местами до -25°С. Осадки будут идти уже в виде снега, поднимется метель. На фоне таких температурных перепадов на дорогах ожидается сильная гололедица, отметила специалист.

А с 8 по 12 декабря в Алтайском крае начнет господствовать арктический антициклон. Ночные температуры понизятся до -23...-28, а местами до -33...-38°С. Днем синоптики прогнозируют от -17 до -22°С, а в отдельных районах похолодает до -28°С.