До -4 градусов и небольшой снег ожидается в Алтайском крае 28 января

Местами по региону подует порывистый ветер

28 января 2024, 06:00, ИА Амител

28 января на Алтае будет небольшой снег / Фото: unsplash.com

Преимущественно теплая погода будет преобладать в Алтайском крае днем 28 января, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха составит от -4 до -9 градусов, в Барнауле будет от -5 до -7, а вот местами по западу похолодает до -10...-15 градусов.

В большинстве районов, в том числе и в Барнауле, временами будет идти небольшой снег.

Ветер подует юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. В столице региона при этом ветер будет без усилений.