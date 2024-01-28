До -4 градусов и небольшой снег ожидается в Алтайском крае 28 января
Местами по региону подует порывистый ветер
28 января 2024, 06:00, ИА Амител
28 января на Алтае будет небольшой снег / Фото: unsplash.com
Преимущественно теплая погода будет преобладать в Алтайском крае днем 28 января, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Температура воздуха составит от -4 до -9 градусов, в Барнауле будет от -5 до -7, а вот местами по западу похолодает до -10...-15 градусов.
В большинстве районов, в том числе и в Барнауле, временами будет идти небольшой снег.
Ветер подует юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. В столице региона при этом ветер будет без усилений.
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