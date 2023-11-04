До -5 градусов и гололед. О погоде в Алтайском крае 4 ноября

Согласно прогнозу синоптиков, день пройдет преимущественно без осадков

04 ноября 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От 0 до -5 градусов ожидается в целом по Алтайскому краю, местами будет до +5 градусов. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, день пройдет преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. В утренние часы возможна изморозь. Ветер южный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле от 0 до -2 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер южный, 6-11 м/с.