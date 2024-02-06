До -5 градусов. О погоде в Алтайском крае 6 февраля
Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь
06 февраля 2024, 06:01, ИА Амител
Зимнее утро в лесу / Фото: unsplash.com
От 0 до -5 градусов ожидается 6 февраля в Алтайском крае. Такой прогноз сделали специалисты регионального Гидрометцентра.
Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с.
В Барнауле от -2 до -4 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с.
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