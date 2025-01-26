До -5 градусов потеплеет в Алтайском крае 26 января

Местами ожидается порывистый ветер

26 января 2025, 06:00, ИА Амител

Фото: Simon Berger / unsplash.com

В Алтайский край днем 26 декабря придет потепление, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю температура воздуха составит -11...-16 градусов, местами потеплеет до -10...-5, а в Барнауле термометры покажут от -11 до -13 градусов.

Преимeщественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер подует юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. В Барнауле – без усилений.