До -5 градусов потеплеет в Алтайском крае 26 января
Местами ожидается порывистый ветер
26 января 2025, 06:00, ИА Амител
Фото: Simon Berger / unsplash.com
В Алтайский край днем 26 декабря придет потепление, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
По краю температура воздуха составит -11...-16 градусов, местами потеплеет до -10...-5, а в Барнауле термометры покажут от -11 до -13 градусов.
Преимeщественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер подует юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. В Барнауле – без усилений.
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