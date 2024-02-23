До -5 градусов потеплеет в Алтайском крае в ближайшее время

Две предстоящие ночи при этом будут холодными

23 февраля 2024, 16:00, ИА Амител

В Алтайском крае 24 февраля будет тепло / Фото: unsplash.com

Потепление до -5 градусов придет в Алтайский край днем 24 февраля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

"24 февраля температура -10...-15 градусов, местами по югу до -5 градусов. Преимущественно без осадков, по югу местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер переменный, 2-7 м/с", – рассказали в ведомстве.

При этом в ночь на 24 февраля в крае местами похолодает до -31 градуса. В ночь на 25-е также ожидается 20-30-градусный мороз с небольшим снегом по югу.