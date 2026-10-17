До +8. Какая погода будет в Алтайском крае 17 октября

Пройдут осадки — мокрый снег и дождь

17 октября 2026, 06:03, ИА Амител

Граница зимы и осени / Фото: amic.ru

Синоптики прогнозируют в Алтайском крае на выходных неустойчивую погоду: смешанные осадки сменятся заметным потеплением, при этом на дорогах сохранится опасность гололеда.

Днем 17 октября прогнозируется температура +3…+5 °C. Пройдут осадки — снег, мокрый снег и дождь. Ветер будет юго‑западным, со скоростью 5–10 м/с. Из‑за погодных условий на проезжей части возможны гололедные явления.

По краю в целом картина похожая: днем температура поднимется до +3…+8 °C, местами пройдут небольшие, а кое‑где и умеренные осадки — в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер юго‑западный, 5–10 м/с, с порывами местами до 16 м/с. Гололед также остается вероятным. При этом в ночь на 18 октября ожидается до -2 °C.