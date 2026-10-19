До -7. Какая погода будет в Алтайском крае 19 октября

Осадки не прогнозируются

19 октября 2026, 06:03, ИА Амител

Снег засыпал Барнаул в начале октября / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае начало новой рабочей недели будет прохладным: уже в ночь на 19 октября в отдельных районах похолодает до -7 градусов.

По прогнозу алтайского ЦГМС в ночь на понедельник температура в регионе составит -2…+3 градуса, а в восточных районах опустится до -7 градусов. Днем воздух прогреется до +2…+7 градусов, в западных частях края ожидается чуть теплее — от +8 до +13 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер южный, 4–9 м/с, местами с порывами до 16 м/с.

В Барнауле 19 октября осадков также не ожидается, температура составит +3…+5 градусов. В понедельник, 20 октября, станет немного теплее — до +5…+7 градусов, но пройдут осадки в виде умеренного дождя с мокрым снегом.