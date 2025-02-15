До -7. О погоде в Алтайском крае 15 февраля

Согласно прогнозу синоптиков, в отдельных районах пройдет небольшой снег

15 февраля 2025, 06:00, ИА Амител

Зима / Фото: amic.ru

От -2 до -7 градусов ожидается в Алтайском крае днем 15 февраля. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, в отдельных районах пройдет небольшой снег. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле от -4 до -6 градусов. В конце дня возможен небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.