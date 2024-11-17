До +1 градуса потеплеет в Алтайском крае 17 ноября

Снега и дождя не ожидается

17 ноября 2024, 06:01, ИА Амител

Снежинка / Фото: Aaron Burden / unsplash.com

В Алтайском крае днем 17 ноября будет тепло, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Температура составит -4...+1 градус.

Преимущественно без осадков, но в северных районах местами возможен небольшой снег. Утром местами будет туман, а на некоторых участках дорог сохранится сильная гололедица.

Ветер подует юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.