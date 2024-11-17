До +1 градуса потеплеет в Алтайском крае 17 ноября
Снега и дождя не ожидается
17 ноября 2024, 06:01, ИА Амител
Снежинка / Фото: Aaron Burden / unsplash.com
В Алтайском крае днем 17 ноября будет тепло, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Температура составит -4...+1 градус.
Преимущественно без осадков, но в северных районах местами возможен небольшой снег. Утром местами будет туман, а на некоторых участках дорог сохранится сильная гололедица.
Ветер подует юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
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