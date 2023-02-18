До +1 и небольшой снег. О погоде в Алтайском крае 18 февраля

В Барнауле от -6 до -8 градусов. Преимущественно без осадков

18 февраля 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От -5 до -10 градусов ожидается в Алтайском крае 18 февраля. Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, в предгорьях местами будет теплее – от -4 до +1 градуса.

Преимущественно без осадков, по западу местами небольшой снег. В утренние часы местами изморозь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от -6 до -8 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.