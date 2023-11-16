До +11 градусов. О погоде в Алтайском крае днем 16 ноября

Согласно прогнозу синоптиков, в утренние часы местами может появиться туман

16 ноября 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +6 до +11 градусов ожидается в Алтайском крае днем 16 ноября. Как сообщает региональный Гидрометцентр, день пройдет преимущественно без осадков.

Согласно прогнозу синоптиков, в утренние часы местами может появиться туман. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле от +6 до +8 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.