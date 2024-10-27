До +12 градусов потеплеет в Алтайском крае 27 октября

Также будет дождь и порывистый ветер

27 октября 2024, 06:00, ИА Амител

Фото: Tadeusz Zachwieja / unsplash.com

В Алтайском крае 27 октября ожидается теплая и сырая погода, сообщили на сайте регионального Гидрометцентра.

По краю утром местами будет туман. Днем температура составит +7...+12 градусов. Небольшие, местами умеренные дожди. Ветер подует юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле термометры покажут до 11 градусов тепла. Временами небольшой дождь. Скорость ветра – до 10 м/с.