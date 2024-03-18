До +12. О погоде в Алтайском крае 18 марта
Осадков в регионе не ожидается
18 марта 2024, 06:00, ИА Амител
Фото: pxhere.com/ru/photo/650462
В Алтайском крае 18 марта сильно потеплеет. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
По региону столбики термометров покажут +2...+7 градусов, в предгорьях местами до +12. Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица.
Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле температура воздуха составит от +3 до +5 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица.
Ветер юго-западный, 2-7 м/с.
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