До +12. О погоде в Алтайском крае 18 марта

Осадков в регионе не ожидается

18 марта 2024, 06:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/650462

В Алтайском крае 18 марта сильно потеплеет. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону столбики термометров покажут +2...+7 градусов, в предгорьях местами до +12. Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле температура воздуха составит от +3 до +5 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 2-7 м/с.