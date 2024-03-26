До +13 градусов. О погоде в Алтайском крае 26 марта
Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица
26 марта 2024, 06:01, ИА Амител
Рассвет в лесу / Фото: unsplash.com
До +13 градусов прогреется воздух местами в Алтайском крае. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в целом температура днем составит от +3 до +8 градусов.
Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
В Барнауле ожидается от +3 до +5 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 3-8 м/с.
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