До +13 градусов потеплеет в Алтайском крае 20 октября
Туман местами по региону сохранится
20 октября 2024, 06:00, ИА Амител
Лед и снег на улицах Барнаула / Фото: amic.ru
В Алтайском крае 20 октября прогнозируют потепление, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Температура воздуха днем составит +3...+8 градусов, местами по западу потеплеет до +13 градусов, а в Барнауле ожидается до +5.
Преимущественно без осадков. Местами сохранится изморозь и туман. На дорогах по северо-западу региона будет гололедица.
Ветер подует юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. В Барнауле – без усилений.
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