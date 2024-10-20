До +13 градусов потеплеет в Алтайском крае 20 октября

Туман местами по региону сохранится

20 октября 2024, 06:00, ИА Амител

Лед и снег на улицах Барнаула / Фото: amic.ru

В Алтайском крае 20 октября прогнозируют потепление, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха днем составит +3...+8 градусов, местами по западу потеплеет до +13 градусов, а в Барнауле ожидается до +5.

Преимущественно без осадков. Местами сохранится изморозь и туман. На дорогах по северо-западу региона будет гололедица.

Ветер подует юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. В Барнауле – без усилений.