До +13. О погоде в Алтайском крае 15 марта

В некоторых районах возможен небольшой снег

15 марта 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 15 марта будет тепло, но в некоторых районах возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

В крае температура воздуха составит от +2 до+7 градусов, в предгорьях местами до +13 градусов. Преимущественно без осадков, в конце дня по западу местами небольшой мокрый снег, дождь. В утренние часы местами возможен туман. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду, по западу местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут +3...+5 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду.