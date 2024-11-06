До +13. О погоде в Алтайском крае 6 ноября

Местами ожидаются дожди

06 ноября 2024, 06:00, ИА Амител

Дождь / Фото: pxhere.com/ru/photo/1155008

После холодного вторника в Алтайском крае ощутимо потеплеет. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит +3...+8 градусов, по югу местами до +13 градусов. Небольшие, по западу местами умеренные осадки в виде дождя. В утренние часы местами туман.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами по западу и югу порывы до 16 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +3 до +5 градусов. В конце дня небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.