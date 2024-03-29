До +14 и небольшие дожди. О погоде в Алтайском крае 29 марта
Ветер юго-западный, 10-15 м/с, местами порывы 17-22 м/с
29 марта 2024, 06:01, ИА Амител
Лес на фоне гор / Фото: unsplash.com
От +9 до +14 градусов ожидается в Алтайском крае днем 29 марта. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
По северо-западу местами будет холоднее — от +3 до +8 градусов. В отдельных районах небольшие дожди. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 10-15 м/с, местами порывы 17-22 м/с.
В Барнауле от +9 до +11 градусов. В первой половине дня небольшой дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 10-15 м/с.
15:36:55 29-03-2024
+6 сейчас и ветрище.