До +14 и небольшие дожди. О погоде в Алтайском крае 29 марта

Ветер юго-западный, 10-15 м/с, местами порывы 17-22 м/с

29 марта 2024, 06:01, ИА Амител

Лес на фоне гор / Фото: unsplash.com

От +9 до +14 градусов ожидается в Алтайском крае днем 29 марта. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

По северо-западу местами будет холоднее — от +3 до +8 градусов. В отдельных районах небольшие дожди. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 10-15 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

В Барнауле от +9 до +11 градусов. В первой половине дня небольшой дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 10-15 м/с.