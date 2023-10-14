До +14. О погоде в Алтайском крае 14 октября

День пройдет преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман

14 октября 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +9 до +14 градусов ожидается в Алтайском крае днем 14 октября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

День пройдет преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +9 до +11 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер южный, 4-9 м/с.