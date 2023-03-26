До +15 градусов потеплеет в Алтайском крае 26 марта

Осадков не ожидается

26 марта 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае 26 марта местами в предгорьях потеплеет до +15 градусов, в других районах термометры покажут +5...+10 градусов, сообщили в Гидрометцентре региона.

"Без осадков. На дорогах местами сильная гололедица. В утренние часы возможен туман. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с", – рассказали синоптики.

В Барнауле ожидается от +6 до +8 градусов. Как и в целом по региону, без осадков. Скорость ветра – до 7 м/с.