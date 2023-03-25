До +15 в предгорьях. О погоде в Алтайском крае
В целом по краю от +4 до +9 градусов. Без осадков, в утренние часы местами туманы, на дорогах местами сильная гололедица
25 марта 2023, 06:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
До +15 градусов ожидается в предгорьях Алтайского края днём 25 марта. Об этом сообщает Западно-Сибирское УГМС.
В целом по краю от +4 до +9 градусов. Без осадков, в утренние часы местами туманы, на дорогах местами сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
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