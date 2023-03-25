До +15 в предгорьях. О погоде в Алтайском крае

В целом по краю от +4 до +9 градусов. Без осадков, в утренние часы местами туманы, на дорогах местами сильная гололедица

25 марта 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com