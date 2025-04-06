До +16 и без осадков. О погоде в Алтайском крае 6 апреля

Ветер будет порывистым, но уже не таким сильным, как в предыдущие два дня

06 апреля 2025, 06:00, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru

Теплая погода установится в Алтайском крае днем 6 апреля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра. Температура воздуха составит +11...+16 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер подует западный, 7–12 м/с, местами порывы до 17 м/с. В Барнауле термометры покажут 13–15 градусов выше нуля. Как и в целом по региону, преимущественно без осадков. А скорость ветра не превысит 12 м/с.