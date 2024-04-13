До +16 и небольшой дождь. О погоде в Алтайском крае днем 13 апреля
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с
13 апреля 2024, 06:01, ИА Амител
Весенние цветы / Фото: unsplash.com
От +6 до +11 градусов ожидается в Алтайском крае днем 13 апреля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
По юго-западу будет теплее – до +16 градусов. В отдельных районах небольшие дожди. На дорогах в утренние часы местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с.
В Барнауле от +7 до +9 градусов. В конце дня небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
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