До +16 и небольшой дождь. О погоде в Алтайском крае днем 13 апреля

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с

13 апреля 2024, 06:01, ИА Амител

Весенние цветы / Фото: unsplash.com

От +6 до +11 градусов ожидается в Алтайском крае днем 13 апреля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

По юго-западу будет теплее – до +16 градусов. В отдельных районах небольшие дожди. На дорогах в утренние часы местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле от +7 до +9 градусов. В конце дня небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.