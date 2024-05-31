До +16 и почти без осадков. О погоде в Алтайском крае днем 31 мая
По юго-востоку в начале дня местами дождь
31 мая 2024, 06:00, ИА Амител
Весна / Фото: Jane Palash / unsplash.com
От +11 до +16 градусов ожидается в Алтайском крае днем 31 мая. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
Преимущественно без осадков, по юго-востоку в начале дня местами дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле от +12 до +14 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.
06:20:08 31-05-2024
+10 днем. Максимум
08:26:33 31-05-2024
без осадков? льет все время- за что они деньги получают??