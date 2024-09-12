До +16. О погоде в Алтайском крае 12 сентября

В утренние часы местами туман

12 сентября 2024, 06:00, ИА Амител

"Русские витязи" над Барнаулом / Фото: amic.ru

От +11 до +16 градусов ожидается в Алтайском крае днем 12 сентября. Согласно прогнозу синоптиков краевого Гидрометцентра, по югу местами небольшие дожди, однако в целом день пройдет преимущественно без осадков.

В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с, по югу местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле от +13 до +15 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 6-11 м/с.