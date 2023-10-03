До +17. О погоде в Алтайском крае 3 октября

Осадков в регионе не ожидается

03 октября 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Туман продолжит накрывать Алтайский край в начале октября. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

В регионе температура воздуха составит от +12 до +17 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман.

Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +13 до +15 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман.

Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.