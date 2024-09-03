До +17, временами дожди. О погоде в Алтайском крае днем 3 сентября
Ветер юго-западный, 10-15 м/с, местами порывы до 22 м/с
03 сентября 2024, 06:00, ИА Амител
Капли дождя / Фото: unsplash.com
От +12 до +17 градусов ожидается днем в Алтайском крае 3 сентября. Как сообщает региональный Гидрометцентр, на большей части территории временами будут идти дожди.
Ветер юго-западный, 10-15 м/с, местами порывы до 22 м/с.
В Барнауле от +13 до +15 градусов. Временами дождь. Ветер юго-западный, 10-15 м/с.
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