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До +18 градусов, ветер южный. О погоде в Алтайском крае днем 27 марта

Преимущественно без осадков

27 марта 2024, 06:01, ИА Амител

Первые цветы / Фото: unsplash.com
Первые цветы / Фото: unsplash.com

До +18 градусов ожидается в предгорьях Алтайского края днем 27 марта. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом ожидается от +8 до +13 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле от +8 до +10 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный 2-7 м/с.

Алтайский край Погода

Комментарии 2

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Гость

12:06:50 27-03-2024

А яндекс погода показывает по Барнаулу до +6)))

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Гость

12:08:35 27-03-2024

Гость (12:06:50 27-03-2024) А яндекс погода показывает по Барнаулу до +6)))... А самую точную погоду на сегодня мы узнаем завтра))

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