До +18 градусов, ветер южный. О погоде в Алтайском крае днем 27 марта
Преимущественно без осадков
27 марта 2024, 06:01, ИА Амител
Первые цветы / Фото: unsplash.com
До +18 градусов ожидается в предгорьях Алтайского края днем 27 марта. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
В целом ожидается от +8 до +13 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.
В Барнауле от +8 до +10 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный 2-7 м/с.
12:06:50 27-03-2024
А яндекс погода показывает по Барнаулу до +6)))
12:08:35 27-03-2024
Гость (12:06:50 27-03-2024) А яндекс погода показывает по Барнаулу до +6)))... А самую точную погоду на сегодня мы узнаем завтра))