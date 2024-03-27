До +18 градусов, ветер южный. О погоде в Алтайском крае днем 27 марта

Преимущественно без осадков

27 марта 2024, 06:01, ИА Амител

Первые цветы / Фото: unsplash.com

До +18 градусов ожидается в предгорьях Алтайского края днем 27 марта. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом ожидается от +8 до +13 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле от +8 до +10 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный 2-7 м/с.