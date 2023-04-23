До +19 градусов потеплеет в Алтайском крае 23 апреля
Местами по региону ожидается порывистый ветер
23 апреля 2023, 06:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Тёплая погода установится в Алтайском крае 23 апреля, сообщили в Гидрометцентре.
По региону воздух прогреется до +14...+19 градусов, местами при этом будет +8...+13 градусов, а в Барнауле прогнозируют +11...+13 градусов.
"Без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с", – рассказали синоптики.
В Барнауле усилений ветра не ожидается.
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