До +19 градусов потеплеет в Алтайском крае 23 апреля

Местами по региону ожидается порывистый ветер

23 апреля 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Тёплая погода установится в Алтайском крае 23 апреля, сообщили в Гидрометцентре.

По региону воздух прогреется до +14...+19 градусов, местами при этом будет +8...+13 градусов, а в Барнауле прогнозируют +11...+13 градусов.

"Без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с", – рассказали синоптики.

В Барнауле усилений ветра не ожидается.