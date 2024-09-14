До +19, местами дожди. О погоде в Алтайском крае 14 сентября

В утренние часы местами туман

14 сентября 2024, 06:00, ИА Амител

Рассвет в осенних горах / Фото: unsplash.com

От +14 до +19 градусов ожидается в Алтайском крае днем 14 сентября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков, по югу местами небольшие дожди. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле от +15 до +17 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.