До +19. О погоде в Алтайском крае днем 11 сентября

Преимущественно без осадков

11 сентября 2024, 06:00, ИА Амител

Падающие листья / Фото: unsplash.com

От +14 до +19 градусов ожидается в Алтайском крае днем 11 сентября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +14 до +16 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.