НОВОСТИПогода в Барнауле

До 2 градусов потеплеет в Алтайском крае 19 февраля

В регионе местами ожидается порывистый ветер

19 февраля 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Тёплая погода установится в Алтайском крае в воскресенье, 19 февраля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю температура воздуха днём составит -4...-9 градусов, в предгорьях потеплеет до -3...+2 градусов, а в Барнауле будет от -4 до -6.

Местами при этом будет небольшой снег, а вот в столице региона – преимущественно без осадков.

Ветер подует юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

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