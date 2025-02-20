До +2. О погоде в Алтайском крае 20 февраля

В предгорьях будет плюсовая температура, однако в целом по краю такой "роскоши" не ожидается

20 февраля 2025, 06:00, ИА Амител

Потепление / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В предгорьях Алтайского края днем 20 февраля температура поднимется до +2 градусов, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра. В целом по краю температура составит -4...-9 градусов. Осадков не ожидается. В утренние часы регион местами накроют изморозь, туман. На дорогах местами гололедица. Ветер подует юго-восточный, 2-7 м/с, местами обещают порывы до 12 м/с. В Барнауле столбики термометров покажут -5...-7 градусов. Также без осадков, а утром местами изморозь и туман. Дороги местами скует гололедица. Ветер также юго-восточный, 2-7 м/с.