Теперь загрузка тяжелых страниц, онлайн-видео и приложений занимает заметно меньше времени

19 октября 2026, 15:22, ИА Амител

Вышки / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

С 11 сентября 2026 года, когда в России начали работать сети пятого поколения, скорость мобильного интернета увеличилась на 14–20%, сообщает TelecomDaily, ссылаясь на анализ более миллиона пользовательских замеров. В исследование вошли данные, полученные через мобильное приложение "Мегабитус" для проверки качества связи, а также результаты замеров на портале "Госуслуги", пишут "Известия".

Согласно отчету TelecomDaily, медианная скорость передачи данных от абонента (Upload) возросла на 19,7% — с 8,6 до 10,3 Мбит/с. Скорость загрузки данных (Download) у четырех крупнейших операторов увеличилась на 13,7% — с 24,24 до 27,56 Мбит/с. Важно отметить, что улучшение зафиксировано по всей стране, а не только среди пользователей, подключенных к 5G. Как сообщил гендиректор агентства Денис Кусков, в сетях пятого поколения скорость передачи данных достигает 240–260 Мбит/с.

"Благодаря расширению географии покрытия и дальнейшему развертыванию 5G, особенно в диапазоне n79, медианный показатель скорости мобильного интернета до конца года может вырасти еще примерно на 10%", — прогнозирует он.

Скорость в сетях 5G Non-Standalone, которые используют инфраструктуру четвертого поколения, на 20–25% выше, чем в сетях LTE, сообщили в Минцифры со ссылкой на операторов. На данный момент базовые станции 5G функционируют в 30 городах. Компании последовательно расширяют зону покрытия, увеличивая количество локаций, уточнили в ведомстве.

"Операторы связи получили нормативную основу для запуска сетей 5G на действующих LTE-частотах. Это запланированный переходный период, который позволяет компаниям быстрее развернуть сети и сделать 5G доступным для абонентов уже сегодня. Еще более заметного роста скорости мы ожидаем после перехода на выделенные частоты в диапазоне 4,9 ГГц", — добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что все малонаселенные пункты России подключат к мобильному интернету к 2030 году.