До +20 градусов потеплеет в Алтайском крае 29 сентября
Осадков и сильного ветра не будет
29 сентября 2024, 06:00, ИА Амител
Осень / Источник фото: unsplash.com
Теплая погода будет преобладать в Алтайском крае 29 сентября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Дневная температура составит +10...+15 градусов, в Барнауле – от+12 до+14 градусов, местами по западу – до +20.
Преимущественно без осадков. Ветер подует южный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. В краевой столице усилений не ожидается.
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