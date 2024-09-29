До +20 градусов потеплеет в Алтайском крае 29 сентября

Осадков и сильного ветра не будет

29 сентября 2024, 06:00, ИА Амител

Осень / Источник фото: unsplash.com

Теплая погода будет преобладать в Алтайском крае 29 сентября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Дневная температура составит +10...+15 градусов, в Барнауле – от+12 до+14 градусов, местами по западу – до +20.

Преимущественно без осадков. Ветер подует южный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. В краевой столице усилений не ожидается.